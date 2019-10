2.652 Belgen kiezen voor stelsel van halve dag ouderschapsverlof

28 oktober 2019

In september hebben 2.652 Belgen gekozen voor het stelsel van 1/10de ouderschapsverlof, goed voor een halve vrije dag per week of één dag om de twee weken. Het gaat om bijna 4 procent van alle ouderschapsverloven in september, blijkt uit cijfers van de RVA.