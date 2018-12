2.500 mensen lopen de kerstkilo’s eraf tijdens ludieke loopwedstrijd Manneken-Pis Corrida Redactie

27 december 2018

12u12 0

Heel wat lopers liepen er gisteren de kerstkilo’s meteen af in Brussel met een rondje van vier of acht kilometer. Het parcours liep langs verschillende culturele hoogtepunten in het centrum van de stad, zoals de Grote Markt, Manneken Pis en de Koninginnengallerij. De lopers zamelden bovendien ook nog geld in voor het goede doel.