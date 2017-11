2.350 euro voor Ouders van Verongelukte Kinderen BCL

21u25 0 Baert Marc Met een cheque van 2.350 euro trokken Mats Willockx van Chasse Patate en Toon Claessens van kledingmerk The Vandal vandaag met de koersfiets van Antwerpen naar Brussel. Bestemming voor het ingezamelde geld: het kantoor van Ouders van Verongelukte kinderen in de hoofdstad.

Chasse Patate ontstond toen vier fietsvrienden vorig jaar op roadtrip trokken door Europa. Omdat ze niet zomaar wilden reizen en zelf al een aantal vrienden verloren in het verkeer, koppelden ze een goed doel aan hun vakantie, de vzw Ouders van Verongelukte kinderen. Ze pimpten hun wagen, drukten t-shirts en verkochten die via The Vandal. In totaal werden meer dan honderd shirts verkocht.

Maar daar stopt het niet voor de wielervrienden. Er komt vanaf 1 december een nieuw t-shirt- eentje voor mannen en eentje voor vrouwen deze keer- dat permanent te koop zal zijn via thevandal.be. Toekomstige acties van Chasse Patate zijn terug te vinden via de hashtag #teamchassepatate.