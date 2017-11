2.300 mensen betogen in Brussel tegen migratiepolitiek van Theo Francken (N-VA) rvl

Bron: Belga 78 Twitter Zo'n 1.500 mensen betogen in Brussel tegen de migratiepolitiek van de federale regering. Zeker 2.300 mensen zijn vanmiddag in Brussel bijeen gekomen om te betogen tegen de migratiepolitiek van de federale regering en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Dat meldt de Brusselse politie.

Honderden mensen trekken zondagnamiddag door Brussel in een betoging tegen de migratiepolitiek van de federale regering en staatssecretaris Theo Francken. Volgens de Brusselse politie gaat het om minstens 2.300 manifestanten.

"Deze regering doet niets anders dan de rechten van mensen zonder papieren en migranten aanvallen en beknotten", klinkt het bij de betogers. "Bovendien doet ze alsof er geen alternatieven zijn. Wij zeggen "niet in onze naam."

"Toen de grenzen in Europa verdwenen, groeide de hoop dat dezelfde rechten voor iedereen toegankelijk zouden worden", zeggen de betogers. "Het tegendeel is waar geworden. Sinds 2014 beleven we dagelijks een beknotting van onze rechten. In België zijn in naam van de openbare veiligheid alle rechten in gevaar, en die van de mensen zonder papieren nog meer dan die van anderen."

De huidige migratiepolitiek, de huidige houding tegenover mensen zonder papieren en tegenover mensen die op de vlucht zijn en asiel zoeken, is volgens de betogers onaanvaardbaar. "Maar de mensen zonder papieren weten dat dit niet het werk is van de Belgische bevolking maar vooral van één man, staatssecretaris Theo Francken. Daarom vragen we van de Belgen een duidelijk signaal dat zij niet akkoord gaan met de brutale opkuispolitiek van de staatssecretaris. We eisen een asielpolitiek waarin de mensenrechten gerespecteerd worden."

Ook vakbonden aanwezig

De betoging gaat uit van verschillende organisaties van mensen zonder papieren en sympathisanten, maar ook de vakbonden ACV en ABVV zijn opvallend aanwezig.

"Werknemers zonder papieren zijn ook werknemers, met dezelfde rechten", valt bij hen te horen. "Heel wat werknemers zonder papieren zijn lid van een vakbond, wij doen niet meer dan opkomen voor de rechten van onze leden. De regering wil ons verdelen en werknemers met papieren opzetten tegen werknemers zonder papieren. Dat mogen we niet laten gebeuren. De uitbuiting van werknemers zonder papieren gaat ons ook aan. Daarnaast zijn wij als vakbonden ook een sociale organisatie. We zien geen enkele reden waarom in een rijke samenleving als de onze mensen op straat zouden moeten slapen." TVP/