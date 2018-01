2.000 mensen protesteren tegen geplande politieactie Maximilaanpark, 500-tal migranten ondergebracht bij gastgezinnen SI

21 januari 2018

19u28

Bron: Belga, VTM NIEUWS 1063 Zo'n tweeduizend mensen hebben deze avond een menselijke ketting gevormd van aan het Brusselse Noordstation tot aan het Maximiliaanpark en rond dat park. Zij protesteerden op die manier tegen de asiel- en migratiepolitiek van de federale regering en haar staatssecretaris Theo Francken (N-VA). In het Maximiliaanpark werd deze avond een actie van de federale politie tegen transmigranten verwacht maar uiteindelijk daagde de politie niet op. "Dit is een formidabele boodschap aan de regering", zegt Alexis Deswaef, voorzitter de Ligue des Droits de l'Homme (LDH). "Haar politiek begint barsten te vertonen."

In het Maximiliaanpark was deze avond geen enkele asielzoeker of transmigrant meer te vinden. Vrijwilligers hebben de hele namiddag alle migranten in het park verzameld en ondergebracht bij gastvrije burgers. In totaal hebben ze 150 tot 200 mensen weggebracht. Driehonderd andere migranten die zaterdagavond al opvang hadden gekregen, bleven ook deze avond bij die gastgezinnen. Volgens het burgerplatform zijn er dus in totaal zo’n vijfhonderd mensen die onderdak gekregen hebben, een cijfer dat het platform zegt ongeveer elke avond te halen.

De actie aan het Maximiliaanpark ging uit van het burgerplatform 'Plateforme Citoyenne de soutien aux réfugiés' dat al maandenlang asielzoekers en transmigranten in het Maximiliaanpark opvangt. Zij hadden zondagavond naar eigen zeggen een paar honderd mensen verwacht en waren dan ook overweldigd door de massa die kwam opdagen.

"Dit is fantastisch voor alle mensen die hier elke avond staan om die mensen op te vangen en eten en onderdak te bieden", zegt een lid van het burgerplatform. "Het enige dat we doen is hen een beetje menselijkheid meegeven op de lange en soms vreselijke weg die ze moeten afleggen. We zullen blijven "neen" zeggen tegen de onmenselijke politiek van deze regering."

"Verzet binnen de regering"

"Dit is een formidabele boodschap aan de regering", sprak Alexis Deswaef. "Het verzet wordt georganiseerd. Het verzet bestaat al minstens sinds deze zomer maar vanavond is het beste bewijs geleverd dat het er is. Minder dan 48 uur nadat we onze oproep gelanceerd hebben, zijn hier meer dan 3.000 mensen aanwezig. Het verzet leeft nu ook duidelijk binnen de politie, aangezien de lokale politiezones Brussel-Hoofdstad en Brussel-Noord geweigerd hebben aan de politieactie van vanavond deel te nemen. Het verzet leeft nu ook binnen de regering aangezien van daaruit mensen ons verwittigd hebben dat er vanavond een actie zou komen. De regeringspolitiek begint duidelijk barsten te vertonen."

"Solidariteit is geen misdrijf", hamerde de LDH-voorzitter. "Solidariteit is een mensenrecht en -plicht en daarom zullen we ons ook blijven verzetten tegen het wetsvoorstel dat dinsdag in het parlement ter discussie ligt, en dat bepaalt dat de politie mag binnenvallen bij mensen die migranten onderdak bieden. Daar willen we niet van weten."

"Geen tweede Calais"

"We blijven waakzaam want het is niet dankzij de regering dat er in Brussel geen tweede Calais is ontstaan", klonk het nog. "Het is dankzij de inzet van vele burgers. Bovendien, in Calais ging het om 15.000 mensen, hier gaat het om 500 mensen voor de deur van de Dienst Vreemdelingenzaken, en het zijn de burgers die de kastanjes uit het vuur moeten halen. Premier Michel moet dit dossier dringend in handen nemen want minister Jambon en staatssecretaris Francken kunnen het duidelijk niet aan."