2.000 mensen betogen tegen besparingen in zorgsector LH

03 december 2019

14u39

Bron: Belga 6 Op de betoging aan het Vlaams parlement van de zorg- en welzijnssectoren tegen de besparingen van de Vlaamse regering zijn vandaag naar schatting 2.000 mensen aanwezig. Dat zegt Johan Van Eeghem, de federaal secretaris van BBTK Social-Profit.

Van Eeghem zei dat op voorhand gehoopt was op 200 aanwezigen, maar dat het werkelijk aantal dus een pak hoger ligt.

Volgens de vakbondsman blijkt uit gesprekken met Vlaamse minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) dat de regering de besparingen wil blijven doorvoeren. In zijn speech riep hij de betogers daarom op te volharden. "Als de regering blind is voor de problemen moeten we het laten horen. Moedige middenveld, het zal nodig zijn dat we aanhouden", klonk het.

Ann Bosmans, vakbondsafgevaardigde van BBTK Antwerpen, getuigt over de impact van de besparingen op het dagcentrum voor mensen met een mentale beperking in Deurne waar ze werkt. "Van de nieuwe Vlaamse regering moeten we nog eens een vierde van de werkingsmiddelen afgeven. Voor onze organisatie wil dat zeggen dat we over acht jaar dertig personeelsleden minder hebben. Dat terwijl de zorgvragen alleen maar zwaarder worden.”

Veel bezorgdheid op straat. Allemaal welzijnswerkers die niet voor zichzelf opkomen, maar voor kwetsbare mensen. Helaas geen bereidheid bij de meerderheid om de ongeruste welzijnsorganisaties in de commissie te aanhoren. #vuurwerk #vlaparl #besparingen pic.twitter.com/QdVGfCcAX3 Hannes Anaf(@ HannesAnaf) link