2.000 euro voor wie ontvoerde hond Billie vindt

Anne Dottermans uit Antwerpen looft 2.000 euro uit voor wie haar geliefde viervoeter Billie terugvindt.

Toen de vrouw eergisteren boodschappen ging doen op het Antwerpse Zuid, bond ze Billie buiten vast op de daarvoor voorziene plaats. Toen ze buitenkwam, was Billie verdwenen. "Op camerabeelden zagen we een man die om zich heen keek en vervolgens Billie losmaakte. Ik zag hoe Billy tegenspartelde omdat ze niet mee wilde", vertelt Anne. Het zou gaan om een dakloze man die vaker in de buurt rondloopt. Anne diende een klacht in bij de politie, maar volgens haar is dit voor de politie geen prioriteit. "Ik begrijp volledig dat dergelijke zaken geen prioriteit zijn voor de politie. Maar je zou op zijn minst de wijkagent kunnen verwittigen.



Gruwelijke dingen

Daarom neemt Anne het heft in eigen handen. "Ik hang overal flyers op en spreek heel wat daklozen aan in de hoop dat zij mij kunnen helpen. Maar zij vertellen mij de gruwelijkste dingen. Zo zei een man me dat hondjes van deze grote verkocht worden voor 25 euro om er vivisecties op uit te voeren. Al weet ik niet of dat waar is," aldus Anne. Via een beloning van 2.000 euro hoopt ze op extra hulp van de man op de straat maar dat heeft tot op heden nog niet geholpen. Op sociale media wordt er druk gespeculeerd waar kleine Billie heen kan zijn. De oproep van Anne werd ondertussen al meer dan 3.200 keer gedeeld in binnen- en buitenland.

