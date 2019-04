19 vermoedelijke transmigranten van lijnbus geplukt in Deurne ADN

12 april 2019

15u02

Bron: Belga 3 In het Antwerpse district Deurne zijn deze ochtend negentien vermoedelijke transmigranten van een bus van De Lijn geplukt die onderweg was van Turnhout naar Antwerpen. Dat zegt de Antwerpse lokale politie.

De buschauffeur had de politie verwittigd omdat hij het niet vertrouwde dat de jonge mannen allemaal waren opgestapt zonder te betalen. De mannen zouden in verschillende kleine groepjes zijn opgestapt op het grondgebied van Vosselaar.

Wat verderop, in Malle, alarmeerde de buschauffeur de politie over de verdachte situatie. De lokale politie van de zone Voorkempen snelde ernaartoe en hield de bus uiteindelijk staande in Deurne. Daar kwam de Antwerpse lokale politie een handje helpen om de negentien mannen naar het commissariaat aan de Antwerpse Noorderlaan te brengen.



De vermoedelijke transmigranten worden overgebracht naar het gesloten centrum in Steenokkerzeel. Mogelijk volgt er nog een onderzoek naar hun reisdoel en op wiens aanraden ze de bus namen.