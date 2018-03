19 projecten geschrapt uit historische lijst zwarte verkeerspunten jv

22 maart 2018

18u32

Bron: belga 4 Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) geeft toe dat er 19 projecten geschrapt zijn uit de historische lijst met 809 zwarte verkeerspunten in Vlaanderen. Dat heeft Tom Roelants, administrateur-generaal van AWV, gezegd in het Vlaams Parlement.

Na de dood van een 16-jarig meisje op een gevaarlijk kruispunt in Oostakker bij Gent, laaide in februari de discussie over de aanpak van de 'zwarte punten' in Vlaanderen opnieuw op.

Vlaanderen lanceerde in 2002 een lijst van 809 'zwarte punten', veelal kruispunten waar in het verleden veel ongevallen gebeurden. Maar intussen zijn nog steeds niet al de punten op die historische lijst aangepakt. Zo is gebleken dat er nog 22 punten overblijven. Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts kondigde aan dat hij middelen vrijmaakt voor de realisatie van die resterende punten.

Nog altijd 22 resterend

Tom Roelants, administrateur-generaal van het Agentschap Wegen en Verkeer, gaf in het Vlaams Parlement een stand van zaken van die 22 resterende projecten. "Vijf projecten zijn in uitvoering, negen projecten zitten in een aanbestedingsprocedure of zullen dat dit jaar zijn en acht projecten zijn in voorbereiding", klonk het.

Dat het in die 22 overblijvende gevallen zo lang duurt, heeft volgens Roelants in veel gevallen te maken met aanslepende onteigeningsprocedures of met de tijd die nodig is om draagvlak te creëren.

De AWV-topman erkende ook dat er een aantal projecten van de historische lijst zijn geschrapt. In totaal gaat het om 19 projecten. Roelants: "Het gaat dan om kruispunten die niet meer voorkomen op volgende ongevallenlijsten, om projecten die gekoppeld zijn aan andere grote infrastructuurwerken (bv. Spartacus, red.), om kruispunten waar een ingreep niet meer nodig is omdat er in de buurt een omleidingsweg is aangelegd en om projecten waarover geen compromis kon gevonden worden tussen de lokale overheid en de omwonenden over de gewenste oplossing".

Dynamische lijst met 213 zwarte punten

Roelants en minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts herhalen dat er in de toekomst zal gewerkt worden met een nieuwe, dynamische lijst met onveilige verkeerspunten in Vlaanderen. Recent raakte bekend dat er op die dynamische lijst 213 'zwarte punten' zijn opgelijst.

Bedoeling is dat die lijst jaarlijks wordt aangepast op basis van de meest recente ongevallencijfers. Op die manier is het ook de bedoeling korter op de bal te spelen.