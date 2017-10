19-jarige Raf Reuse trekt lijst van Groen in Brugge TMA

15u38

Bron: Belga 0 Groen Brugge Groen trekt in Brugge met een ontzettend jonge ploeg naar de gemeenteraadsverkiezingen. Zo zal de 19-jarige Raf Reuse de lijst trekken. Groen Brugge gaf zaterdag al enkele namen van de lijst vrij.

"Een menselijker, eerlijker en gezonder Brugge, daar staan we voor en met die baseline trekken we dan ook naar de kiezer", zegt voorzitter Andries Neirynck, die zelf als 36-jarige de vijfde plaats zal innemen.



Karin Robert bekleedt de vierde plaats. De derde plaats is voor de 27-jarige Janos Braem. De huidige fractieleider Marleen Ryelandt krijgt de tweede plaats toebedeeld en Raf Reuse zal de lijst trekken. De jonge Bruggeling is amper 19 jaar. Huidig gemeenteraadslid Charlotte Storme zal de lijst duwen.



"We vormen een onafscheidelijke ploeg. Nu nog met zes, straks met 47. Ik vorm een complementair duo met Marleen, een tandem van verjonging en ervaring", aldus Reuse, die meteen gaf te kennen dat Groen Brugge een open lijst wordt.



"We willen hét alternatief vormen voor de Bruggeling", zegt voorzitter Neirynck. "De vorige keer hadden we nipt te weinig stemmen om een vierde zetel in te nemen in Brugge. Nu gaan we resoluut voor vijf of zes zetels."



Oud-kopstuk Sammy Roelant trok vorig jaar de deur achter zich dicht bij Groen. "Maar we zijn niet onthoofd. Integendeel, we hebben dat hoofdstuk al lang afgesloten en zijn al een jaar zelf goed bezig. Tal van ideeën worden door het bestuur overgenomen, maar we gaan nog voor meer", besluit Neirynck.