19-jarige jongen verongelukt in Bassevelde JEW/DJG

Een 19-jarige jongeman is deze morgen om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval in de Kraaigemstraat in Bassevelde (Assenede). De man verloor om een nog onduidelijke reden de controle over het stuur en botste met zijn wagen tegen een boom. De brandweer kwam ter plaatse om het slachtoffer uit het wrak te bevrijden, maar alle hulp kwam te laat.



Momenteel is de verkeersdeskundige van het parket ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Het verkeer kan momenteel beurtelings over een rijstrook passeren.