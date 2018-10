19-jarige in levensgevaar na steekpartij in Antwerpen Patrick Lefelon

14 oktober 2018

00u28 6 Rond 23u30 hebben voorbijgangers een gewonde jongeman aangetroffen op het voetpad van de Carnotstraat in Antwerpen. De hulpdiensten stelden vast dat hij was neergestoken en veel bloed had verloren. Na een eerste verzorging ter plaatse werd de 19-jarige jongeman in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis.

De politie is bezig met een buurtonderzoek. Het Snelle Respons team kwam ter plaatse om een woonblok vlakbij de plek waar de jongeman werd gevonden, te doorzoeken.

Politiewoordvoerder Willem Migom: "Die doorzoeking heeft niets opgeleverd. Daar zijn geen verdachten aangetroffen. Het is helemaal niet zeker of die jongeman in dat gebouw is geweest. De hoek van de Carnotstraat met de Bisschopstraat is afgesloten voor sporenonderzoek."

"Voorlopig hebben wij niet meer informatie dan wat de getuigen die de jongeman hebben gevonden, ons hebben verteld. Als de jongeman de steekpartij overleeft en kan worden ondervraagd, komen wij mogelijk wat meer over de toedracht te weten. Ook de sectie Agressie van de federale politie is ingelicht om mogelijk bijstand te leveren."