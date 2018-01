19-jarige beschadigt 14 voertuigen aan station van Bornem Antoon Verbeeck

21 januari 2018

15u11

Bron: eigen berichtgeving 0 Op de parking aan het station van Bornem werden vanmorgen 14 voertuigen beschadigd. De verdachte, een 19-jarige man uit Bornem en niet onbekend bij de politie, werd niet lang na de feiten opgepakt.

“Het gaat om vijf vrachtwagens, een autobus, vijf mobilhomes, twee lichte vrachtwagens en een personenvoertuig. Bij sommige voertuigen werden de ruiten volledige ingeslagen, anderen hadden dan weer krassen op de ruit. De dader gebruikte stenen van de spoorwegberm om de voertuigen te beschadigen”, deelt de politiezone mee.

“In sommige voertuigen hebben we sporen gevonden die aanduiden dat de dader in het voertuig heeft gezeten. We vermoeden dat het dus niet alleen om vandalisme gaat en dat hij ook interesse had in waardevolle spullen die in de voertuigen lagen.” Of de jongeman onder invloed was, kan de politie niet bevestigen. “Het spreek voor zich dat wanneer de verdachte als dader wordt aangeduid hij voor alle kosten zal opdraaien”, klinkt het nog.