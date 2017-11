19-jarig meisje komt om, 3 zwaargewonden bij zwaar ongeval in Ans

bewerkt door: mvdb

23u25

Bron: Belga

HLN

Bij een verkeersongeval deze avond in het Luikse Ans is een jonge vrouw (19) omgekomen. Drie anderen raakten zwaargewond. Dat is vernomen uit goede bron.