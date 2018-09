19 jaar na dioxinecrisis: Verkest moet 24 miljoen euro betalen aan FAVV Sam Ooghe

11 september 2018

09u37

Bron: eigen berichtgeving 0 19 jaar na de dioxinecrisis is er vandaag een beslissing gevallen over de afhandeling van de schadevergoedingen. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen eiste 24 miljoen euro, en kreeg die som ook toegewezen.

De dioxinecrisis barstte los in 1999, toen bekend raakte dat er dioxines in de voedselketen waren terechtgekomen. De besmetting vond zijn oorsprong bij het Waalse bedrijf Fogra, dat met giftige pcb's besmette vetstoffen aan Verkest leverde, een bedrijf uit Deinze dat het vet dan aan veevoederbedrijven in heel Vlaanderen verdeelde. De Verkests leverden zogezegd gesmolten dierlijk vet aan meng- en veevoederfabrikanten, terwijl het om een mengsel van dierlijk en technisch vet ging.

7 miljoen kippen en 60.000 varkens werden afgemaakt, en de winkelrekken bleven leeg. De regering-Dehaene II struikelde zelfs over de kwestie. Tot vandaag zijn de gezondheidsgevolgen onduidelijk. In 2010 kregen de Verkests twee jaar cel, waarvan de helft met uitstel.

Het FAVV, dat opgericht werd in nasleep van de crisis, eiste in totaal 24,1 miljoen euro, waarvan 16 miljoen euro operationele kosten. Het FAVV haalde bijvoorbeeld directe personeelskosten aan die gemaakt werden door de crisis, omdat er extra personeel aangeworven moest worden. Zelfs kosten voor faxmachines en stoelen die aangekocht moesten worden, wil het Agentschap terugzien. De rechter besliste zonet dat het FAVV de 24 miljoen euro krijgt, met uitzondering van enkele duizenden euro's. Ze krijgen die geldsom van zowel Jan en Lucien Verkest, als van Jacques en Jacqueline Thill van Fogra.

De verschillende veevoederbedrijven eisen samen een bedrag van meer dan 10 miljoen euro, vooral voor omzetverlies en imagoschade. Heel wat bedrijven zijn intussen failliet. De rechter besliste vandaag dat enkele bedrijven hun gevorderde geldsom zullen krijgen. Voor nog andere eisen, worden, 19 jaar na de crisis, deskundigen aangesteld.