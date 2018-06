19 jaar cel gevraagd voor 'Loco Lucia' die vader van ex neerstak: "Je trekt geen lessen uit het verleden" Birger Vandael

22 juni 2018

12u29

Bron: Eigen berichtgeving 0 Op haar negentiende leerde een Genks meisje via Facebook 'Loco Lucia' uit Zonhoven kennen. Ze werden verliefd, maar de rozengeur en maneschijn maakten al snel plaats voor ruzies, slagen en bedreigingen. Haar vader Bart Loisen was het beu dat Luciano zijn dochter ook na de breuk bleef lastigvallen. ’s Nachts trok hij dronken naar zijn woning, waar hij tijdens een ruzie twee messteken in zijn buik kreeg en overleed. Luciano riskeert een celstraf van 19 jaar.

De feiten vonden plaats in de nacht van 31 mei op 1 juni 2015. Vandaag loopt Luciano (25) vrij rond in strafonderbreking, werkt hij bij een afvaldienstverlener en heeft hij een nieuwe vriendin. Hij werd destijds na veertien maanden voorwaardelijk vrij gelaten, maar zat inmiddels opnieuw een tijd vast na zijn betrokkenheid bij een vechtpartij in de relatiesfeer op 28 januari 2017. "Toen een stomdronken Bart die nacht plots aan de deur stond, was hij agressief tegen mijn moeder. De deur werd achter haar gesloten, dus kroop ik door het raam naar buiten", aldus de versie van Luciano. Hij voelde zich bedreigd en had bij zich altijd een dolkmes van dertig centimeter lang en een lemmet van 3,5 cm breed, dat hij in het bijzijn van de Genkse vrouw op de zwarte markt had gekocht. “Tijdens het gevecht met Bart duwde ik dat mes vooruit."

"Koelbloedig afgemaakt"

Bart Loisen kreeg volgens de wetsdokter twee steekverwondingen van meer dan tien centimeter in zijn buik. Hij werd door twee gezellen die die nacht bij hem waren nog in de wagen gelegd, maar de messteek in zijn leverstreek werd hem fataal. Daarmee was volgens Veronique Mertens, advocate van de burgerlijke partijen, zijn doel bereikt. "Hij liet na de feiten nog verstaan dat hij Bart nog wel eens zou pakken, maar feit is dat hij Bart koelbloedig en zonder reden heeft afgemaakt." Ook de ex-vriendin van Luciano kreeg nog een sms’je: "Ik hoop dat uw pa kapot blijft." Mertens vraagt voor de nabestaanden in totaal ruim 90.000 euro.

Ik hoop dat uw pa kapot blijft Luciano in sms

Kenmerkend voor de Zonhovenaar kwam even later pas het besef. “Ik had het eerst niet door, want er zat maar een beetje bloed op het mes. Ik heb zoveel spijt en wil aan mijn toekomst werken, ook al zal ik lang naar de gevangenis moeten. Ik had niet naar buiten mogen komen, maar het leven van mijn moeder en van mij stond op het spel. Al twee jaar werd ik bedreigd via telefoontjes, berichten, jonge gasten die aan mijn auto opdoken met een matrak. Ik had dat beter aan de politie gemeld.”

Persoonlijkheidsstoornis

Openbaar aanklager Patrick Boyen benadrukt dat Loisen niet “op strafexpeditie” was en relativeert de schermutselingen tussen hem en Luciano’s moeder. “Het waren geen Hells Angels die aan uw deur stonden. Loisen was ongewapend, als hij u echt een lesje wou leren, had hij wel een ander tijdstip gekozen. Maar in uw ogen was hij een ‘pooier’ die kreeg wat hij verdiende en schuldinzicht is niet uw specialiteit. Het oogmerk tot het doden blijkt uit de aard van het wapen en de aangebrachte verwondingen en van wettelijke verdediging is geen sprake. Het is wel een nuchtere vaststelling dat Loisen daar die nacht niets te zoeken had, maar Luciano is een man met antisociale persoonlijkheidsstoornis die geen lessen trekt uit het verleden. De maatschappij moet worden beschermd tegen zo'n mensen."

Vanmiddag komen Tim Smet, de advocaat van Luciano, en Luciano zelf nog aan het woord. Hierover leest u morgen alles in onze krant.