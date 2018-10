19 arrestaties en 2.900 cannabisplanten ontdekt in Antwerpse districten en Essen 80.000 euro cash en zes wagens in beslag genomen mvdb

12 oktober 2018

17u50

Bron: Belga 3 In twee verschillende drugsdossiers zijn vandaag bij een reeks huiszoekingen in Antwerpen en Essen cannabisplantages ontdekt en 19 arrestaties verricht, meldt het parket van Antwerpen. In totaal werden zowat 2.900 planten aangetroffen.

In Antwerpen viel de politie na een maandenlang onderzoek op 20 plaatsen binnen. Op vijf van die locaties, op het Kiel, in de wijk 2060 en in Borgerhout, werden cannabisplantages ontdekt met in totaal 1.700 planten. Zeventien personen werden van hun vrijheid beroofd, 13 van hen zullen ook worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De politieactie leverde ook de inbeslagname van 6 wagens, 1,7 kilo marihuana en 80.000 euro cash op.

Plantage in voormalige kippenkwekerij

In Essen werd in een ander dossier een plantage van 1.200 planten opgerold in de loods van een voormalige kippenkwekerij. De speurders pakten er ook een 54-jarige man en een 56-jarige vrouw op.

Volgens het Antwerpse parket gaat het om het zoveelste onderzoek dat tot het oprollen van omvangrijke cannabisplantages heeft geleid de voorbije maanden. In juni werd in Antwerpen een kwekerij van ruim 2.700 planten gevonden, in augustus trof de politie 3.000 planten aan op een industrieterrein in Aartselaar, op 4 oktober was Loenhout (Wuustwezel) aan de beurt met een plantage van iets meer dan 1.000 planten en dinsdag nog viel de politie in Boom binnen in een voormalige garage, met de vondst van 3.000 planten tot gevolg.