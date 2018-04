188.000 gokkers op zwarte lijst Astrid Roelandt

23 april 2018

04u30 1 Meer dan 188.000 mensen in ons land staan op de zwarte lijst van de Kansspelcommissie en mogen dus geen casino of gokkantoor meer binnen.

Eind vorig jaar stonden er in totaal 188.141 inwoners geregistreerd op de zwarte lijst van de Kansspelcommissie. Dat blijkt uit cijfers van minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

Meer dan 84 procent, 158.413 mensen, staat erop door toedoen van een rechter. Vaak zitten ze door hun verslaving in schulden. 29.319 mensen vroegen zélf om op die lijst te staan, omdat ze vrezen dat ze niet aan de verleiding kunnen weerstaan. Zo'n 400 mensen staan op de lijst op vraag van een familielid of partner.

Eveneens op de zwarte lijst maar niet meegenomen in de telling: een tienduizendtal mensen die uitgesloten zijn op basis van hun beroep, zoals notarissen, deurwaarders en politiemensen. Zij mogen geen schulden hebben, want in dat geval zou iemand macht over hen kunnen uitoefenen.

Op initiatief van Geens besliste de ministerraad eind vorig jaar over maatregelen om spelers te beschermen tegen een verslaving. Die wet moet eerst langs het parlement. "Maar sowieso blijft die zwarte lijst zorgen voor een extra bescherming", aldus de minister.