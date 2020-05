180.000 tijdelijk werklozen dreigen op korte termijn hun job te verliezen HR

Bron: Nationale Bank 10 Economie Het herstel van de Belgische economie komt heel moeizaam op gang. Ondernemingen geven aan dat ze van plan zijn om ongeveer 1 op 5 van de tijdelijk werkloze werknemers te ontslaan. Tot 180.000 mensen kunnen daardoor op korte termijn hun job verliezen. Dat blijkt uit een enquête van de Nationale Bank en werkgeversorganisaties.

De Nationale Bank voerde de enquête uit in samenwerking met het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). In totaal namen 2.675 ondernemingen en zelfstandigen eraan deel.



“Door de aanslepende crisis en de weinig rooskleurige vraagvooruitzichten dreigt een ontslag voor ongeveer één op vijf tijdelijk werklozen”, meldt de Nationale Bank. “Dit betekent dat ongeveer 180.000 werknemers op vrij korte termijn hun baan kunnen verliezen. Dat is bijna 6 procent van het totaal aantal werknemers in de private sector.”

De verschillen tussen de bedrijfstakken zijn groot. “Voor de zwaarst getroffen bedrijfstakken dreigt een veel groter banenverlies: voor de horeca zou het gaan om 17 procent van het aantal werknemers en voor kunst, amusement en recreatie zelfs om 40 procent van de werknemers.”

Zelfstandigen

In die cijfers over dreigend ontslag, zijn de zelfstandigen nog niet meegerekend, meldt de Nationale Bank. Want uit de bevraging zou ook blijken dat 9 procent van de 825.000 zelfstandigen zegt dat een faillissement van hun zaak waarschijnlijk is of zeer waarschijnlijk. Meer dan 70.000 zelfstandigen vrezen dus dat hun zaak de crisis niet zal overleven.

