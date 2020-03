180.000 coronatesten in beslag genomen bij Waalse firma BJM

19 maart 2020

18u32 416 Vanmiddag hebben politiediensten en de civiele bescherming 180.000 coronatesten in beslag genomen bij een Waals bedrijf. Grondstoffen om de testen aan te maken werden verzegeld. Dat gebeurde in het belang van het eigen land. Dat bevestigt Erik Eenaerts, woordvoerder van minister van Binnenlandse zaken Pieter De Crem.

De dienst Volksgezondheid had het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) op de hoogte gebracht van het feit dat een Waals bedrijf over een gigantische voorraad covid-19-testen en een voorraad reagentia beschikt. Gezien de wereldwijde schaarste momenteel bestond het risico dat het bedrijf die middelen zou verkopen aan het buitenland. Dat is geen misdrijf, maar in het belang van het eigen land en op vraag van Volksgezondheid schreef minister De Crem een ministerieel besluit uit om die producten op te eisen. Dat is ongezien. “Een nooit eerder geziene situatie vergt een nooit geziene maatregel. Dit is in het belang van onze volksgezondheid”, zegt Erik Eenaerts, woordvoerder van De Crem.

Vanmiddag werden 180.000 testen in beslag genomen en in veiligheid gebracht door de civiele bescherming. De grondstoffen bleven ter plaatse in de firma, maar werden verzegeld zodat ook die zullen kunnen worden gebruikt voor de coronacrisis in eigen land.

Volgens onze informatie zal de overheid het bedrijf vergoeden voor de inbeslagname. Het is onduidelijk over welk bedrag dat gaat. Meer details ontbreken.