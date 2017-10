18 maanden effectief voor mensensmokkelaar die vrijkwam dankzij winteruur ADN

Bron: Belga 2 thinkstock De Brugse correctionele rechtbank heeft een Iraakse Koerd voor mensensmokkel veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 18 maanden effectief. De Mercedes van de mensensmokkelaar werd verbeurdverklaard. Door het winteruur werd zijn aanhoudingsbevel te laat ondertekend, en zat Ismail S. niet in voorhechtenis.

Op zaterdag 29 oktober 2016 trok de beklaagde met zijn minderjarige zoon en dochter naar de haven van Zeebrugge. Ze probeerden samen met een zwangere vrouw en haar kind in te schepen op de ferry richting Verenigd Koninkrijk. De papieren van de vrouw bleken echter niet te kloppen, waarna Ismail S. werd ingerekend op verdenking van mensensmokkel.

Procedurefout

De Iraakse Koerd werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter met het oog op zijn aanhouding. De onderzoeksrechter besliste om hem inderdaad naar de gevangenis te sturen, maar door een procedurefout was S. snel terug op vrije voeten. De periode tussen zijn arrestatie en zijn aanhoudingsbevel had immers enkele minuten langer dan 24 uur geduurd. De onderzoeksrechter had over het hoofd gezien dat in de nacht van zaterdag op zondag werd overgeschakeld op wintertijd.

De verdediging pleitte tevergeefs dat van echte mensensmokkel geen sprake was. Volgens de advocate van de beklaagde voelde hij zich moreel verplicht om een andere Koerdische vluchteling te helpen. Ismail S. verblijft in Nederland en was zelf niet aanwezig op zijn proces.