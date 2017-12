18 maanden cel voor verkrachting minderjarige in parking onder station Leuven sam

22u47

Bron: belga 0 Google Maps De parking ligt onder het Martelarenplein. In Leuven is een 21-jarige man veroordeeld tot achttien maanden cel wegens verkrachting. Hij misbruikte twee jaar geleden een 14-jarig meisje in de ondergrondse parking De Bond aan het station van Leuven.

Eesee R. uit Leuven kende het minderjarige slachtoffer en had even voor de feiten fysiek contact gehad met haar. Toen het meisje aangaf dat het voor haar genoeg geweest was, ging hij over tot verkrachting in de parking aan het Martelarenplein in Leuven. Het slachtoffer deed twee weken later aangifte.

De jongeman maakte zich ook schuldig aan andere zedenfeiten met minderjarige meisjes. Hij zocht hen op via het internet en manipuleerde hen met dreigende sms'jes. Het openbaar ministerie noemde het verslag van de aangestelde psycholoog "bijzonder verontrustend".

De helft van de straf is met uitstel onder strikte voorwaarden.

Eesee R. werd vorig jaar nog veroordeeld tot een jaar cel, ook voor verkrachting.