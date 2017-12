18 maanden cel voor man die politiecombi ramde kv

Bron: Belga 0 MARIE THEUNS Een 38-jarige man uit Houthalen is door de Hasseltse correctionele rechtbank tot 18 maanden cel en een boete van 3.000 euro veroordeeld voor het rammen van een politiecombi in de wijk Meulenberg (Houthalen).

De politie wilde op 13 november 2015 zijn voertuig controleren, omdat het geparkeerd stond op een plek, die voor dealen gekend was. De man, die onverzekerd rondreed, stoof echter weg. Een tweede politieploeg zette een dienstvoertuig dwars over de rijbaan, maar in plaats van vaart te minderen, ramde de man de politiecombi in de flank.

Na het aanrijden van het politievoertuig reed hij achteruit en nam hij weer de vlucht. Voor de rechtbank waren de feiten bewezen. De man wist dat de twee agenten nog in het voertuig zaten, toen hij kwam aangereden. Een uitstel voor celstraf of boete vond de strafrechter niet kunnen, omdat de beklaagde dan de ernst van de feiten onvoldoende zou beseffen. Zijn onmiddellijke aanhouding werd bevolen.

De man verkeerde in staat van wettelijke herhaling, want in 2012 kreeg hij al drie jaar cel wegens afpersing en vrijheidsberoving. Aan de burgerlijke partijen moet hij in totaal 14.180 euro schadevergoeding betalen. De proceskosten bedragen bijna 2.670 euro. Naast een celstraf en boete kreeg de dertiger een rijverbod van drie maanden opgelegd.