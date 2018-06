18 maanden cel voor Genkse schepen Ali Caglar wegens passieve corruptie VCT

14 juni 2018

09u37

Bron: eigen berichtgeving, belga 17 De correctionele rechtbank van Tongeren heeft de Genkse schepen Ali Caglar (CD&V) veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden met uitstel en een boete van 6.000 euro. De schepen is ook voor 10 jaar ontzet uit zijn rechten. Caglar gaat in beroep tegen de veroordeling.

De schepen van Openbare Werken liet een factuur voor zijn verkiezingscampagne betalen door de Nederlandse bouwfirma Dela-Link en gaf die factuur niet aan. In ruil bracht hij Hendrik Pals, de zaakvoerder van Dela-Link, in contact met Infrax om werken te laten uitvoeren. Ex-president van de Hells Angels Fabrizio Muto trad op als tussenpersoon tussen Çaglar en Hendrik Pals. Ook Muto en Pals werden elk veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden en een boete van 6.000 euro.

Jan Swennen, de advocaat van Caglar, tekent beroep aan tegen de veroordeling. Door in beroep te gaan kan de schepen zich in principe verkiesbaar stellen bij de volgende verkiezingen. Of hij dat ook gaat doen, wordt de komende dagen bekeken.