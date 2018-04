18 maanden cel voor diefstal van 900.000 euro aan pistachenoten en amandelen ADN

12 april 2018

10u30

Bron: Belga 0 Drie mensen die voor 900.000 euro aan pistachenoten en amandelen hadden gestolen, zijn vandaag door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot celstraffen van 18 maanden en geldboetes van 3.000 euro.

De noten maakten deel uit van zes zendingen van een notenimportbedrijf die door een werknemer ontvreemd werden en vervolgens in Spanje aan de man werden gebracht.

De werknemer stond in het notenbedrijf in voor de klantendienst en had zo zicht op de zendingen. Begin 2014 verdwenen plots zes zendingen van het bedrijf, ter waarde van 900.000 euro, met de noorderzon, waarop het bedrijf een onderzoek startte. Dat leidde naar een gloednieuw importbedrijfje in Spanje dat welgeteld één loods had gehuurd waar zes zendingen met pistachenoten en amandelen waren aangekomen. Die waren daarna heel snel verkocht aan Spaanse afnemers. Verder onderzoek leidde naar de bewuste werknemer. Die bekende de feiten en had het bedrijfje in Spanje laten oprichten door zijn zus en een derde persoon.

De werknemer pleitte schuldig terwijl zijn zus bij hoog en bij laag volhield dat ze met de hele zaak niets te maken had. De derde verdachte liet verstek gaan. De drie verdachten zijn nu veroordeeld tot celstraffen van 18 maanden en geldboetes van 3.000 euro. Voor de werknemer is de celstraf wel voor de helft met uitstel en de geldboete volledig met uitstel. Het bedrijf dat het drietal had opgericht, kreeg dan weer een geldboete van 183.000 euro opgelegd.

De verdachten moeten ook een schadevergoeding van 899.753 euro betalen aan het notenbedrijf. De winst die ze met hun oplichting gemaakt hadden, 705.820 euro, werd verbeurd verklaard en toegekend aan het notenbedrijf, zodat de uiteindelijke schadevergoeding die de drie moeten betalen, een stuk lager ligt.