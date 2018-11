18 maanden cel voor Congolees die transportbedrijf Essers probeerde op te lichten door phishing jv

14 november 2018

15u02

Bron: belga 0 Een 31-jarige Congolees uit Brussel heeft in 2016 geprobeerd om het transportbedrijf Essers uit Genk voor 143.000 euro op te lichten. De correctionele rechtbank van Tongeren gaf hem voor die mislukte poging een gevangenisstraf van achttien maanden en een boete van 1.200 euro.

In december 2016 merkte de Duitse firma BASF op dat op een factuur die van de transportfirma afkomstig was een ander rekeningnummer dan anders vermeld stond. De Duitsers namen contact op met de Genkse zaakvoerders om het nieuwe bankrekeningnummer te checken. In Genk wisten ze van niets en werd er een klacht ingediend bij de politie voor phishing. Al snel bleek dat het op de factuur vermelde rekeningnummer toebehoorde aan een Congolees die in Brussel verbleef.

Tegen de speurders en de Tongerse strafrechter vertelde de man dat de geopende bankrekening eigenlijk van een vriend uit Kinshasa was. Omdat die tijdens zijn bezoek uit Kinshasa zijn paspoort was vergeten opende de Congolees de bewuste rekening op zijn naam. Na het openen van de rekening zou zijn opdrachtgever teruggegaan zijn naar Kinshasa. Aan dat verhaal hechtte de rechter echter weinig geloof.