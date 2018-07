18-jarige Roemeen bekent inbraak bij Vanden Borre in Lochristi sam

29 juli 2018

21u29

Bron: belga 1 De politie heeft gisteren een inbreker kunnen oppakken die verdacht wordt van een inbraak in een filiaal van elektrozaak Vanden Borre in Lochristi.

De inbraak vond plaats in de nacht van vrijdag op zaterdag. "De lokale politie van de politiezone Puyenbroeck slaagde er zaterdag in om één verdachte te vatten. Een andere verdachte kon ontkomen", zegt parketwoordvoerster An Schoonjans.

Het gaat om een 18-jarige man met de uit Roemeense nationaliteit. "Hij heeft geen woon- of verblijfplaats in België", zegt Schoonjans nog. De man bekende de feiten en werd vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent, die besliste om hem aan te houden.