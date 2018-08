18-jarige festivalganger zwaargewond na aanrijding door bestuurder onder invloed AW

06 augustus 2018

15u45

Bron: Parket Leuven 0 In de nacht van vrijdag op zaterdag 4 augustus vond er het festival Gelrock plaats in Gelrode. Daarbij raakte een 18-jarige festivalganger zwaargewond bij het terugkeren naar zijn tent.

Een groep jongeren had hun tentjes opgeslagen in een tuin naast een lege weide aan de Pastoor Dergentstraat. Toen de groep rond drie uur ’s nachts terug naar hun slaapplaats stapte, bleef één vriend achterop. Enkele vrienden gingen hem zoeken en vonden hem zwaargewond in de weide terug.



De 18-jarige uit Aarschot werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Leuven. Daar bleek dat de jongen naar alle waarschijnlijkheid omver werd gereden. Een buurtbewoner parkeert zijn auto gewoonlijk in de wei en kwam ook thuis rond het tijdstip dat de jongens het grasveld doorkruisten.



De buurtbewoner wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval met gewonden, vluchtsmisdrijf, rijden onder invloed van alcohol en rijden zonder houder te zijn van een geldig rijbewijs. De 37-jarige buurtbewoner geeft toe gedronken te hebben en zonder geldig rijbewijs rond te rijden. De man werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en vrijgelaten onder strikte voorwaarden.