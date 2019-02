18-jarig meisje omgekomen na aanrijding door drie wagens in Namen ADN

04 februari 2019

20u42

Bron: Belga 0 Een jonge vrouw van 18 jaar oud is vanmorgen om het leven gekomen bij een aanrijding waarbij drie wagens betrokken waren. Het tragische ongeval vond plaats in Hingeon (Fernelmont), in het noorden van de provincie Namen. De vrouw was op slag dood, heeft het parket van Namen laten weten.

Het ongeluk gebeurde rond 7.30 uur, toen het slachtoffer het zebrapad overstak. Om een nog onbekende reden reed een eerste wagen haar aan. De vrouw kwam op het andere rijvak terecht, waar ze nog eens werd aangereden door een ander voertuig dat uit de tegenovergestelde richting kwam. Haar lichaam werd nog een derde keer overreden door een wagen die ook uit de tegenovergestelde richting kwam.

Volgens de eerste elementen van het onderzoek zou het meisje het zebrapad al lopend hebben overgestoken. De bestuurder die de jongedame het eerst aanreed, is opgepakt. Volgens het parket was hij licht onder invloed van alcohol. De bestuurder van de tweede wagen is na verhoor vrijgelaten. De twee inzittenden van de derde wagen hadden zich omstreeks 12 uur gemeld bij de politie, zij worden nog verhoord. Het parket heeft hun opsluiting gevraagd voor vluchtmisdrijf. Hun voertuig is in beslag genomen.

Een verkeersexpert en een wetsdokter zijn aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval verder uit te klaren.