18 jaar cel voor man die vrouw doodstak voor ogen van dochtertje

10u40

Bron: Belga 0 Repro Vanderveken De correctionele rechtbank in Turnhout heeft Sven V.R. uit Herentals schuldig bevonden aan doodslag op zijn echtgenote Melissa Mauriën. "Er is twijfel over de voorbedachtheid", oordeelt de rechter. De dertiger wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 jaar.

Sven V.R. stak zijn vrouw op 4 juni 2016 dood met een mes. Aanleiding voor de ruzie was een buitenechtelijke relatie van Melissa. Nadat hij een zoveelste sms'je had onderschept - Melissa kreeg in totaal 16.000 sms-berichten van haar minnaar - ging Sven V.R. door het lint. Hij belde zijn vader om het dochtertje van het koppel te komen halen, omdat hij een serieus gesprek met Melissa wilde voeren. Toen zijn vader twintig minuten later arriveerde, lag Melissa dood in de woning. De dochter van het koppel was 3 jaar op het moment van de feiten. Ze heeft alles gehoord en dan haar doodbloedende moeder gezien.

Sven V.R. was met zijn dochter gevlucht naar Wallonië. Een autopsie wees uit dat Melissa eerst zwaar geslagen was, en ze vertoonde wurgsporen in de hals. Nadien nam Sven V.R. een mes uit de keukenkast en stak zijn echtgenote er mee dood. "De intentie tot doden blijkt onder meer uit het gebruikte mes met een lemmet van 15 centimeter. De beklaagde heeft tijdens het onderzoek ook toegegeven dat hij bewust heeft gestoken", motiveert de rechtbank de doodslag.

Opwelling

De voorbedachtheid, en dus moord, kan volgens de rechtbank niet bewezen worden."De beklaagde heeft steeds voorgehouden dat hij uit opwelling handelde. Er kunnen ook slechts enkele seconden geweest zijn tussen het nemen van het mes en de dodelijke steek. Er is twijfel over de voorbedachtheid", meent de rechtbank.

Tijdens het proces had ook het openbaar ministerie al aangegeven dat er onvoldoende elementen zijn om van moord te spreken.

De rechtbank volgt de strafeis van het openbaar ministerie en veroordeelt Sven V.R. tot 18 jaar cel. "In de strafmaat wordt rekening gehouden met de gewelddadigheid van de feiten en het licht verhoogd risico op recidive. Maar ook met het gunstige strafverleden van Sven V.R.".