18 Belgische wijnen krijgen gouden medaille tvc

18 september 2019

21u54

Bron: Belga 4 Achttien Belgische wijnen krijgen een gouden medaille toegekend door de Vereniging Vlaamse Sommeliers (VVS). Dat gebeurde vandaag na een proeverij in Ter Groene Poorte in Brugge. Het was de vijftiende editie van "Beste Belgische Wijn".

Met de proeverij wil de VVS haar appreciatie en geloof in de Belgische wijnbouw duidelijk maken. Die wijnbouw is duidelijk bezig aan een opmars. Dit jaar werden 180 wijnen van 46 verschillende domeinen geproefd. Ter vergelijking, in 2005, bij de eerste editie proefden de sommeliers nog 21 wijnen.

De deelnemende wijnbouwers vertegenwoordigen 82,5 procent van de totale Belgische productie in 2018. Achttien wijnen daarvan kregen een gouden medaille. Wijndomein Schorpion uit het Limburgse Vliermaal haalde met vier stuks het hoogst aantal gouden medailles binnen.

Zo'n tien wijndomeinen namen voor het eerst deel aan de proeverij. De medaillewinnaars en hun wijnen worden voorgesteld en geproefd tijdens de happening van de Belgische wijnen op de Horeca Expo Gent op zondag 17 november.