18.500 supporters volgden Rode Duivels op zeven grote schermen tijdens Gentse Feesten

14 juli 2018

20u28

Bron: Belga 0 De match van de Rode Duivels tegen Engeland werd in Gent op zeven grote schermen gevolgd door zo'n 18.500 toeschouwers. "Mede dankzij het resultaat waren er nadien geen incidenten te melden", zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert.

Op zeven Gentse pleinen werd zaterdagnamiddag de kleine finale van het WK voetbal uitgezonden. België won van Engeland met 2-0. Na het laatste fluitsignaal zat de sfeer er goed in. Volgens de politie werd de match op de verschillende pleinen bijgewoond door zo'n 18.500 mensen. "We hebben de camerabeelden van de zeven pleinen geanalyseerd en kwamen aan 18.500 mensen", zegt Langeraert. "Een zelfde onafhankelijke berekening werd gemaakt door de brandweer, dus eigenlijk waren we -naast de einduitslag- ook gelukkig dat we beiden hetzelfde resultaat uitkwamen."

Na afloop werden geen incidenten gemeld. "Mede dankzij het goede weer en de goede uitslag, verliep nadien alles rustig", aldus nog de politiewoordvoerder.