18.000 mondmaskers voor scholen met zorgbehoevende kinderen JG

01 april 2020

16u40

Bron: Belga 14 Het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) stelt 18.000 mondmaskers ter beschikking voor onderwijs. Dat heeft Joris Moonens, woordvoerder van het agentschap, woensdagmiddag bevestigd. "De mondmaskers komen uit de noodstock die door de Vlaamse regering is aangelegd. Ze zijn bestemd voor de scholen van buitengewoon onderwijs en internaten en andere instellingen met kinderen die bijzondere zorg behoeven."

"Ze zijn ook echt bedoeld voor die personeelsleden die in direct contact staan met kwetsbare kinderen", onderstreept Moonens. "Ze zijn dus bijvoorbeeld niet bedoeld voor het administratief of technisch personeel."

De scholen krijgen het advies er zeer zorgvuldig mee om te springen en ze in te zetten waar de risico's en noden het grootst zijn. "De belangrijkste richtlijn is en blijft nog altijd het respecteren van de voorzorgsmaatregelen inzake hygiëne en social distancing, om het risico op besmetting te beperken", zo klinkt het in een rondzendbrief aan de directies van de onderwijsinstellingen.

Verantwoordelijk inzetten

"Mondmaskers dragen om jezelf te beschermen tegen het coronavirus heeft weinig zin. Enkel voor patiënten die besmet zijn met het coronavirus en voor zorgpersoneel heeft zo'n masker wel nut. Daarom is het belangrijk dat mondmaskers voor hen maximaal beschikbaar blijven", zo wordt nog aangestipt.

Het is ook de bedoeling dat de mondmaskers niet vrij verkrijgbaar zijn in de onderwijsinstelling, maar dat ze worden beheerd door één verantwoordelijke centrale instantie of persoon. De verantwoordelijke voor de mondmaskers in de onderwijsinstelling ziet toe op het verantwoordelijk inzetten en gebruiken van de beperkt beschikbare voorraad. Hij informeert het personeel dat gebruik maakt van de mondmaskers correct en volledig over Covid-19 en het juiste gebruik van de maskers.

