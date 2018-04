18.000 flessen drank te koop na faillissement drankenhandel, ook topstukken ADN

23 april 2018

18u11

Bron: Belga 27 Nog tot donderdag kunnen liefhebbers bieden op wel 18.000 flessen whisky, rum of andere dranken, afkomstig uit het faillissement van de Antwerpse likeurstokerij en drankenhandel De Poldernaar. Daar zitten dure exemplaren bij.

Na meer dan 110 jaar viel eind vorig jaar het doek voor drankenhandel De Poldernaar, ook bekend voor eigen stooksels als Vieux d'Anvers of Elixir De Poldernaar. Het faillissement kwam er na oplopende schulden, volgens curator Hans Ubben onder meer door een btw-geschil, wat tot een vordering van de fiscus van meer dan 2,5 miljoen euro leidde.

Er werd naar een overnemer voor de winkel gezocht, zonder resultaat. Om die reden werd de hele stock geïnventariseerd en worden tot en met donderdagmiddag maar liefst 18.000 flessen drank online geveild via de website van faillissementsverkoper Moyersoen.

Topstuk

Hét topstuk is een fles 'Remy Martin Cognac Louis XIII', die in de winkel 2.400 euro kostte en op de veiling opent aan 390 euro. In de collectie zitten ook nog 450 flessen whisky, honderd verschillende soorten rum, zeventig soorten gin, naast nog andere drankensoorten.

Toch voortbestaan?

De curator denkt intussen dat 'De Poldernaar' kan voortbestaan, met een verkoop van de stookketel en de recepten. "Een bod is er nog niet, maar ik voer vergevorderde gesprekken met drie kandidaten. Het gaat om een andere stokerij, een bedrijf dat failliete bedrijven met een historisch karakter opkoopt, maar ook een liefhebber van likeuren die eventueel met steun van de vroegere zaakvoerder de stokerij zou kunnen verderzetten", aldus Ubben, die de kandidaten tot eind mei de tijd gaf om een bod uit te brengen.