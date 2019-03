179 gasten geëvacueerd door brand in Sofitel Brussel, vrouw in levensgevaar ADN Hannelore Simoens HAA

13 maart 2019

06u11

Bron: Belga 9 Het Sofitel op de Gulden-Vlieslaan in Brussel is afgelopen nacht ontruimd door een brand die heel wat rookontwikkeling heeft veroorzaakt. In totaal werden 179 mensen geëvacueerd. Een 49-jarige vrouw raakte geïntoxiceerd en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, meldt het Brusselse parket.

De melding van de brand liep rond 3.20 uur binnen bij de hulpdiensten. Toen de brandweer ter plaatse kwam, stelde ze onmiddellijk grote rookontwikkeling vast. Twee personen moesten geëvacueerd worden met een luchtladder.

Rookintoxicatie

“Een 49-jarige vrouw verkeert in levensgevaar nadat ze geïntoxiceerd raakte. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis in Neder-over-Heembeek gebracht”, zegt Willemien Baert van het Brussels parket. Over haar identiteit is nog niets bekend. In totaal raakte een tiental personen bevangen door de rook. Zij werden ter plaatse verzorgd.



“De brand is ontstaan in een buitenkeuken en heeft zich kunnen verspreiden via de airconditioning”, aldus nog Baert. “Een branddeskundige en het labo van de federale politie zijn sinds deze ochtend ter plaatse.”

Op de tast

De brandweer ontruimde het hele gebouw. De 179 klanten van het Sofitel werden overgebracht naar The Hotel, dat zich aan de overkant bevindt van de Gulden-Vlieslaan. Op het gelijkvloers van dat hotel werd een tijdelijke hulppost opgericht.

“Ik werd wakker van de rook, de sirenes en het hulpgeroep naast mij”, vertelt een getuige. “Via de nooduitgang kwam alle rook tot boven. We gingen op de tast naar buiten.”

De geëvacueerde klanten kunnen niet op hun hotelkamer blijven. Ze hebben intussen wel hun persoonlijke spullen kunnen recupereren en zullen een kamer krijgen in een ander hotel.

Aanzienlijke schade

De Brusselse brandweer kwam ter plaatse met vier autopompen, twee autoladders, twee MUG-teams en vier ziekenwagens en kreeg de brand onder controle. Er moest geen rampenplan afgekondigd worden.

Het Sofitel blijft naar alle waarschijnlijkheid nu enkele dagen gesloten. Het gebouw is tijdelijk onbewoonbaar door de aanzienlijke roet-, rook- en waterschade, en moet verlucht en schoongemaakt worden. Bovendien zal de schade die door de brand veroorzaakt werd, ook moeten hersteld worden, al lijkt die zich vooralsnog te beperken tot de keuken waar het vuur uitbrak.

De winkelgalerij die onder het hotel gelegen is, heeft mogelijk ook schade opgelopen door bluswater.