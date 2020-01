176 spoorwerknemers ontslagen voor alcoholmisbruik tussen 2014 en 2018: “Ontslag is ultieme sanctie” HAA

15 januari 2020

11u45

Bron: Sudpresse, HR Rail 0 Tussen 2014 en 2018 zijn 176 werknemers van de NMBS en Infrabel aan de deur gezet wegens alcoholmisbruik op de werkvloer. Dat melden de kranten van Sudpresse en is bevestigd aan HLN.

Volgens HR Rail, de juridische werkgever van het spoor, gaat het om 113 Franstalige voltijdse werkkrachten, tegenover 63 Nederlandstalige. Zij verloren tussen 2014 en 2018 hun job omdat ze dronken waren op het werk en daarbij wangedrag hadden vertoond. De meeste ontslagen vielen bij de NMBS en in mindere mate bij infrastructuurbeheerder Infrabel.

“Nultolerantie”

De vastgelegde alcohollimiet bij het spoor bedraagt 0,2 promille. In de praktijk betekent dit dat een gemiddelde man van ongeveer 70 kilogram een standaardglas van 10 gram alcohol kan consumeren. Een vrouw zal sneller aan de limiet van 0,2 promille zitten.



HR Rail-woordvoerster Barbara Kielbaey bevestigt de cijfers aan onze redactie en benadrukt tegelijk dat “wij uiteraard voor nultolerantie staan”. Kielbaey onderstreept verder dat de cijfers in perspectief moeten geplaatst worden. HR Rail stelt vandaag in totaal 28.114 mensen voltijds te werk. In de periode 2014-2018 lag dat aantal nog een stuk hoger, want sindsdien zijn er afvloeiingen gebeurd bij het spoor.

Wangedrag

Een andere ernstige reden voor ontslag bij het spoor in de periode 2014-2018 is wangedrag. “Het gaat dan bijvoorbeeld om seksuele intimidatie of fysiek geweld”, verduidelijkt collega-woordvoerder Marie-Anne Bury in La Nouvelle Gazet. Tussen 2014 en 2018 werden hierdoor in totaal 24 Franstalige en 29 Nederlandstalige spoorwerknemers de deur gewezen.

98 werknemers (van wie 47 Nederlandstaligen) werden in dezelfde periode ontslagen voor feiten als diefstal, fraude of schending van vertrouwen of functie. Twee Nederlandstalige werknemers werden afgedankt wegens het beschadigen van werkgeversbezit, en in totaal 94 werknemers (47 Franstaligen en evenveel Nederlandstaligen) werden als gevolg van onrechtmatige afwezigheden aan de deur gezet.

Andere maatregelen

HR Rail wijst erop dat ontslag een ultieme sanctie is. Alvorens hiertoe wordt overgegaan, kunnen andere maatregelen worden genomen om de werknemer tot de orde te roepen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een degradatie, schorsing, inhouding op het salaris of een overplaatsing. Spoorwerknemers die een sanctie hebben gekregen, kunnen hiertegen beroep aantekenen bij de Raad van State. In de periode 2014-2018 is dat slechts drie keer gebeurd.