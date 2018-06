175e editie Gentse Feesten opent met spektakel "onder hoogspanning" KVE TTR

08 juni 2018

19u04

Bron: Belga 2 De 175ste editie van de Gentse Feesten krijgt een feestelijke opening met een ongezien spektakel "onder hoogspanning". Dat belooft het Gentse stadsbestuur. Hoe de openingsstunt van deze jubileumeditie er precies zal uitzien, wordt nog niet toegelicht. Maar het stadsbestuur trekt dit jaar wel alle registers open voor het jaarlijkse stadsfestival.

De Gentse Feesten begonnen in 1843 kleinschalig, maar verwachten dit jaar opnieuw 1,3 miljoen bezoekers. "De Feesten zijn altijd doorgegaan, al was het bijvoorbeeld tijdens de oorlogsjaren, maar ook in de jaren '60 wel op een laag pitje", zegt schepen van Feestelijkheden Christophe Peeters (Open VLD). "Daar mogen we zeker en vast trots op zijn".

Voor de 175ste editie blikt een historisch boek terug op de geschiedenis van de Gentse Feesten. Vanaf zaterdag loopt in het Huis van Alijn ook de expo Gentse Feesten.

De Lijn legt dit jaar opnieuw nachtbussen in tijdens de Gentse Feesten en een pendeltram tussen de parking aan Flanders Expo en de Korenmarkt, via het station Gent Sint-Pieters. De capaciteit van fietsenstallingen wordt opnieuw verhoogd. De ordediensten zullen tijdens het stadsfestival verhoogde veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Muziek

Bezoekers zien hoe het feestgedruis de tijdgeest weerspiegelt, met de stad en het publiek in de hoofdrol. De expo toont een rijke verzameling affiches en programma's, foto's, filmfragmenten en interviews met persoonlijke verhalen. Het Gentse stadhuis en de Kouter Kiosk worden voor de gelegenheid in de bloemetjes gezet. Bloemschikkers nemen ook enkele ruimten van het stadhuis onder handen, dat voor de gelegenheid van zondag 15 juli tot en met zondag 22 juli open staat voor bezoek.

Op de muzikale affiche pakken dit jaar verschillende organisatoren uit met namen als Gers Pardoel, 't Hof van Commerce, Suzanne Vega en Milow. Ook de Kreuners treden dit jaar opnieuw op en fans kunnen de legendarische Italiaanse zanger Paolo Conte aan het werk horen op Gent Jazz. De laatste dag van de Gentse Feesten is er een concert in de Koninklijke Opera van Gent. Het wordt een muzikale avond met Gentse evergreens in een symfonisch jasje, gebracht door Dirk Brossé en Luk De Bruyker met diverse gastzangers onder wie Frederik Sioen en Wim Claeys.

Shows

Voor de kinderen De Gentse Feesten worden gegarandeerd de tien leukste dagen van de grote vakantie. In het Zuidpark organiseert de Stad Gent in samenwerking met Idee Fiks opnieuw Gentopia, een wonderkinderdorp met tal van gratis animaties, shows en attracties. Een kleurige stoet vertrekt op zaterdag 14 juli om 14 uur aan het Baudelohof en neemt alle kinderen mee richting Zuidpark. In het Baudelohof geeft de vereniging Circusplaneet workshops en spectaculaire acrobatische shows. Op de Korenmarkt vindt dan weer een zangwedstrijd voor jongeren plaats.

Voor wie niet kan afzakken naar de feestenzone organiseert de stad een programmatie in het ziekenhuis. Artiesten van Puppetbuskers en Miramiro brengen een voorstelling in het kinderziekenhuis Prinses Elisabeth van het UZ Gent. En in negen rust- en verzorgingstehuizen wordt een seniorennamiddag georganiseerd met optredens van Lily Castel, Fred Geirnaert en Noël Fack.

De Gentse feesten gaan van start op 13 juli en duren tot 22 juli. Het volledige feestenprogramma is vanaf vrijdag te raadplegen op de website https://gentsefeesten.stad.gent/