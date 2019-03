170 gasten geëvacueerd door brand in Sofitel Brussel, hotelgast bewusteloos door rookontwikkeling ADN Hannelore Simoens

13 maart 2019

06u11

Bron: Belga 9 Het Sofitel op de Gulden-Vlieslaan in Brussel is afgelopen nacht ontruimd door een brand die voor heel wat rookontwikkeling heeft gezorgd. In totaal zijn een 170-tal klanten geëvacueerd. Eén persoon raakte zwaar bevangen door de rook en moest naar het ziekenhuis gebracht worden. Dat zegt Walter Derieuw, de woordvoerder van de Brusselse brandweer.

De melding van de brand liep rond 3.20 uur binnen bij de hulpdiensten. Toen de brandweer ter plaatse kwam, stelde ze onmiddellijk grote rookontwikkeling vast. Twee personen moesten geëvacueerd worden met een luchtladder.

Rookintoxicatie

Eén klant werd bewusteloos aangetroffen in zijn kamer. Hij bleek zwaar bevangen door de rook en moest naar het ziekenhuis gebracht worden. Enkele andere personen met lichtere verschijnselen van rookintoxicatie werden ter plaatse verzorgd.



De brand was ontstaan in de keuken van het hotel op de eerste verdieping. Door de nabijheid van een trappenhal had de rook zich snel in het hotel verspreid, zegt Derieuw. De brandweer ontruimde het hele gebouw. Ongeveer 170 klanten van het Sofitel werden overgebracht naar The Hotel, dat zich aan de overkant bevindt van de Gulden-Vlieslaan.

“Ik werd wakker van de rook, de sirenes en het hulpgeroep naast mij”, vertelt een getuige. “Via de nooduitgang kwam alle rook tot boven. We gingen op de tast naar buiten.”

Aanzienlijke schade

De Brusselse brandweer kwam ter plaatse met vier autopompen, twee autoladders, twee MUG-teams en vier ziekenwagens en kreeg de brand onder controle. Er moest geen rampenplan afgekondigd worden. Volgens Derieuw is er aanzienlijke rook- en waterschade, en zullen de klanten daarom niet op hun hotelkamer kunnen blijven. Ze konden wel onder politiebegeleiding hun achtergelaten spullen gaan ophalen.

Intussen is de tussenkomst van de brandweer beëindigd, de straat is weer vrijgegeven.