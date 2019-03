170 gasten geëvacueerd door brand in hotel Sofitel in Brussel ADN

13 maart 2019

06u11

Bron: Belga 0 Het Sofitel op de Gulden Vlieslaan in Brussel is afgelopen nacht ontruimd vanwege een brand die voor heel wat rookontwikkeling zorgde.

In totaal werden een 170-tal klanten geëvacueerd. Eén persoon raakte zwaar bevangen door de rook en moest naar het ziekenhuis gebracht worden. Dat zegt Walter Derieuw, de woordvoerder van de Brusselse brandweer.

De melding van de brand liep rond 3.20 uur binnen bij de hulpdiensten. De brand, die intussen onder controle is, speelde zich af in de keuken van het hotel op de eerste verdieping. Door de nabijheid van een trappenhal zou de rook zich snel in het hotel verspreid hebben.