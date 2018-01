170 bekende landgenoten: "België, bespaar niet langer op ontwikkelingssamenwerking. We verliezen geloofwaardigheid" FT

15u53

Bron: IPS 1 Photo News Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo op bezoek in de Democratische Republiek Congo. Piet Colruyt, acteur Axel Daeseleire en politicoloog Hendrik Vos. Zij zijn drie van de 170 prominenten die de federale regering vragen niet langer te besparen op ontwikkelingssamenwerking. "Anders komt de internationale geloofwaardigheid van ons land in het gedrang", schrijven ze in een open brief.

Door de besparingen van de vorige en de huidige regering “ontstaat het risico dat de Belgische ontwikkelingssamenwerking geen efficiënt antwoord meer zal kunnen bieden aan de uitdagingen van duurzame ontwikkeling”, schrijven de 'bekende Belgen'.

“De donorlanden beloofden lang geleden om 0,7 procent van hun bruto nationaal inkomen vrij te maken voor ontwikkelingshulp. Door dit niet na te komen, komt de internationale geloofwaardigheid van België in het gedrang. Dit engagement is op budgettair vlak in geen geval een onbereikbaar doel.”

Volgens de ondertekenaars is ontwikkelingshulp “een investering die loont”. “Het bruto nationaal inkomen van België bedroeg in 2016 423 miljard euro – dat is 103 euro per dag per inwoner. De belofte om 0,7 procent van het product te besteden aan ontwikkelingshulp zou slechts 0,7 euro per dag per inwoner kosten.”

Ze vragen daarom niet langer op ontwikkelingssamenwerking te besparen en “een groeiplan op te stellen dat leidt tot de beloofde doelstelling van 0,7 procent.”

Impact

Ontwikkelingssamenwerking is geen wondermiddel, zeggen ze nog, maar heeft wel degelijk een impact. Ze verwijzen daarbij onder meer naar een VN-studie die berekende dat “een gemiddelde jaarlijkse steun van 25 dollar per persoon er in de periode 1970-2007 voor zorgde dat de armoede in de begunstigde ontwikkelingslanden met 6,5 procent verminderde en dat de investeringen stegen met 1,5 procent. Net als het bruto nationaal product met 0,5 procent, de levensverwachting met 1,3 jaar en de gemiddelde scholingsgraad met 0,4 jaar.”

Bij de ondertekenaars onder meer de Gentse imam Khalid Benhaddou, sociologe Bea Cantillon (UAntwerpen), filosoof Ignaas Devisch, politicoloog Hendrik Vos, voormalig Unaids-directeur Peter Piot en de universiteitsrectoren Caroline Pauwels (VUB), Luc Sels (KULeuven), Rik Van de Walle (UGent) en Herman Van Goethem (Uantwerpen). Maar ook veel namen uit de artistieke wereld zoals auteur Koen Peeters, stripauteur Judith Vanistendael, de muzikanten Daan en Sioen, de acteurs Axel Daeseleire en Geert Van Rampelberg, tv-maker Martin Heylen, acteur en regisseur Tom Van Dyck, actrices Hilde Van Mieghem en Veerle Baetens.

Ook de belangrijkste Belgische organisaties voor ontwikkelingssamenwerking hebben de open brief ondertekend.