170.000 bezoekers, eerste nacht met vechtpartijen op Gentse Feesten Sabine Van Damme

21 juli 2018

12u52

Bron: Eigen berichtgeving 4 De Gentse Feesten hebben een heel drukke nacht achter de rug, met naar schatting 170.000 bezoekers. “Het was duidelijk een ander publiek dan de voorbije dagen”, zeg Feestenschepen Christophe Peeters, “Met veel volk van verder buiten Gent, dat duidelijk kwam met de bedoeling zoveel mogelijk te drinken. Dat zorgde hier en daar voor problemen.”

Politiewoordvoerder Matto Langeraert bevestigde dat de sfeer na 3 uur ’s nachts grimmiger werd, met een zestal kleine vechtpartijen tot gevolg. Die werden telkens in de kiem gesmoord door de politie, die de hele Feestenperiode door massaal aanwezig is.

“We hebben ook een bekerdief op heterdaad betrapt, vanmorgen op Mardi Gras”, zegt Langeraert. “Die probeerde bekers te stelen op Mardi Gras. Op andere pleinen, vooral op PoléPolé, hebben we gemerkt dat de bekers achter de togen gewoon voor het grijpen liggen. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling.”

Een herbruikbare beker is op de meeste pleinen 1 euro waard. Pleinen maakten al melding van bendes die ’s morgens proberen dozen met bekers te stelen als de bars worden gestolen. Een volle doos is 500 euro waard.

Feestenburgemeester in de aanval tegen ‘asociale fietsers’

Het is druk op de Gentse Feesten, maar dat houdt sommige mensen niet tegen om met de fiets in volle vaart door de Feestzone te fietsen. “Het is onverantwoord, degoutant, asociaal, en gewoon gevaarlijk”, zegt Feestenburgemeester Christophe Peeters boos.

“Daarom hebben we de politie gevraagd om in te grijpen, en de gevaarlijke exemplaren eruit te plukken.” Officieel is het niet verboden om te fietsen in de zone. Wel wordt gevraagd aan wandelsnelheid te rijden, of af te stappen als er veel volk is.

“Maar blijkbaar zijn er mensen aan het oefenen voor een koers in de Feestenzone, of zo. We moeten kijken naar een algemeen fietsverbod in de toekomst. Het is gewoon gevaarlijk.”