17 transmigranten springen uit lading kiwi's in haven van Zeebrugge Mathias Mariën

15 november 2018

16u48 0 In de haven van Zeebrugge zijn deze ochtend zeventien transmigranten gevat die zich hadden verstopt tussen een lading kiwi’s. Ze vluchtten bij aankomst van de politie richting haven, maar konden allen gevat worden. De lading kiwi’s is rijp voor de vuilnisbak.

“Het koeltransport reed binnen bij een bedrijf in Zeebrugge en toen de deuren werden geopend, werden zij in de laadruimte ontdekt”, zegt procureur Frank Demeester. “Twaalf onder hen liepen onmiddellijk naar het havengebied en vijf personen konden ter plaatse worden aangetroffen.

De scheepvaartpolitie deed opzoekingen en kon uiteindelijk ook de weggelopen personen aantreffen. ”De vrachtwagen, geladen met kiwi’s, kwam uit Italië en werd bestuurd door een Servische vrachtwagenchauffeur. Op basis van verschillende aanwijzingen werd de chauffeur gearresteerd op verdenking van mensensmokkel.



Verder onderzoek heeft uitgewezen dat de transmigranten door mensensmokkelaars in het koeltransport werden gestoken, vermoedelijk op de parking van Rotselaar, terwijl de vrachtwagenchauffeur zijn nachtrust aan het nemen was.

De transmigranten zelf werden tijdens een urenlange rit in voertuigen vanuit een vluchtelingenkamp in Duinkerke aangevoerd naar de parking van Rotselaar en dienden daar te wachten tot zij op het koeltransport werden gestoken. “Daarbij hebben de mensensmokkelaars de veiligheidssloten van het koeltransport kennelijk gemanipuleerd om de deuren te kunnen openen. Omdat na onderzoek niet kon worden hardgemaakt dat de vrachtwagenchauffeur betrokken was bij de feiten, werd hij in vrijheid gesteld, en kon hij opnieuw met zijn vrachtwagen vertrekken”, aldus Frank Demeester.

De transmigranten, allen naar eigen zeggen uit Irak (leeftijden van 15-42 jaar), werden ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken.