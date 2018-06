17-jarige verdacht van moord op 23-jarige Nigeriaanse prostituee Eunice bvb

20 juni 2018

16u08

Bron: RTL info, Belga 0 Een 17-jarige man is gearresteerd in het kader van het onderzoek naar de moord op de 23-jarige Nigeriaanse prostituee Eunice die op 5 juni met 17 messteken vermoord werd in de Brusselse rosse buurt aan het Noordstation. Dat bericht RTL info. Het Brusselse parket bevestigt de aanhouding van de verdachte.

Eunice werd 's ochtends zwaargewond aangetroffen op het trottoir van de Linnéstraat in Schaarbeek. De jonge vrouw werd nog overgebracht naar het ziekenhuis maar overleed daar aan haar verwondingen. Uit het onderzoek bleek dat ze verschillende messteken had gekregen.

Vandaag heeft de Brusselse federale gerechtelijke politie een verdachte opgepakt, een 17-jarige jongeman die al gekend stond bij politie en gerecht. Hij zou onder meer op basis van bewakingsbeelden uit de buurt geïdentificeerd zijn.

"Het gaat om S., geboren op 13 november 2000", zegt Denis Goeman, woordvoerder van het Brusselse parket. "De minderjarige was al gekend bij de politiediensten en de jeugdrechtbank.De verdachte werd deze morgen verhoord door de politiediensten en in de loop van de namiddag ter beschikking gesteld van het parket Brussel. De jeugdrechter zal zich binnen de 48 uur moeten uitspreken over de verdere vrijheidsberoving van de verdachte.

De moord veroorzaakte paniek in de buurt waar de jonge prostituee vermoord werd net als bij haar collega's die doodsbang waren dat de moordenaar zou terugkeren. Meer dan 150 mensen namen deel aan een stille mars in de buurt van het Brusselse Noordstation ter nagedachtenis van Eunice.

Het parket van Brussel verschaft morgen, op het perspunt van 11.00 uur, meer informatie over het dossier.