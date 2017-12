17-jarig meisje komt om bij zwaar ongeval in Diegem Stéphanie Romans

Het parket bevestigt dat een 17-jarig meisje is overleden bij het ongeval op de Woluwelaan in Diegem gisterenavond, tussen het De Cockplein en de Haachtsesteenweg. Twee andere jongeren zijn zwaargewond.

"Er werd door het parket een verkeersdeskundige aangesteld, deze concludeerde dat er sprake was van onaangepaste snelheid in het bochtige parcours waardoor het voertuig beginnen slippen is en op de verhoogde verkeersgeleider terecht gekomen is."

"Daarna is hij dwars over de middenberm geschoven en met de rechterachterflank tegen de paal van verkeerslichten terechtgekomen”, zegt Carol Vercarre van het parket van Halle-Vilvoorde.

Motorijder komt om het leven in Laken

Ook in Laken is er een dodelijk ongeval gebeurd. "Een wagen en motor zijn tegen elkaar gereden op de Groendreef. Hierbij is de motorrijder om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde gisterenavond rond 22 uur. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van het ongeval is.