17 (!) jaar na faillissement Lernout en Hauspie: opnieuw uitstel voor afhandeling schadevergoedingen

27 juni 2018

Bron: Belga 0 De burgerlijke afhandeling van de fraudezaak rond Lernout & Hauspie (L&H), waarbij nog de omvang van de schadevergoedingen moet bepaald worden, is nog maar eens uitgesteld. Dat werd vernomen bij het Gentse hof van beroep. De kans op een volledige schadevergoeding van de gedupeerden wordt alsmaar kleiner, want het Hof van Cassatie heeft het arrest bevestigd waarin het Gentse hof zich onbevoegd verklaarde om kennis te nemen van de vorderingen tegen bedrijfsrevisor KPMG.

Het spraaktechnologiebedrijf ging 17 jaar geleden failliet, nadat het sinds de zomer van 2000 in vrije val was door een fraudeschandaal na berichtgeving over onregelmatigheden in de boekhouding. Het hof van beroep in Gent legde op 20 september 2010 de straffen op in de fraudezaak rond L&H en veroordeelde oprichters Jo Lernout en Pol Hauspie tot elk vijf jaar cel, waarvan twee jaar met uitstel.

15.0000 burgerlijke partijen

Het hof van beroep kon pas in 2014, na procedures voor het Hof van Cassatie, overgaan tot de afhandeling van de burgerlijke vorderingen in de zaak. Meer dan 15.000 burgerlijke partijen maken nog aanspraak op een schadevergoeding, waarvan 2.733 gedupeerden zonder advocaat.

De burgerlijke partijen hoopten vooral op een veroordeling van bedrijfsrevisor KPMG, die in tegenstelling tot andere beklaagden wel over voldoende financiële middelen zou beschikken. Het bedrijf werd strafrechtelijk vrijgesproken maar één van zijn medewerkers werd wel veroordeeld tot een geldboete. Het Gentse hof van beroep oordeelde echter dat KPMG geen schadevergoedingen moet betalen, en zijn medewerker evenmin. Het hof besliste dat alleen zes vroegere bestuurders, onder wie Jo Lernout en Pol Hauspie, in aanmerking komen voor het betalen van een schadevergoeding.

De verdere afhandeling moest normaal morgen plaatsvinden, maar de zaak wordt opnieuw uitgesteld. Enkele partijen willen conclusies indienen naar aanleiding van het arrest van het Hof van Cassatie, waarin bevestigd werd dat het Gentse hof onbevoegd is om kennis te nemen van de vorderingen tegen bedrijfsrevisor KPMG. De gedupeerden moeten aantonen welke schade ze geleden hebben en hun bewijsstukken voorleggen, maar de zaak wordt vermoedelijk pas na het gerechtelijke verlof voortgezet.

Tegen het eindarrest van het Gentse hof van beroep, verwacht in 2019, is ook nog cassatieberoep mogelijk.