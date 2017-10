17 hooligans van Club Brugge, onder wie Jelle Borkelmans, voor rechter na zware vechtpartij met Napoli-fans 17u28

Bron: Belga 0 rv Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, zal aan de raadkamer vragen om zeventien verdachten naar de correctionele rechtbank te verwijzen voor hun aandeel in de vechtpartij na de wedstrijd Club Brugge-Napoli in 2015. Eén van de hoofdverdachten is Jelle Borkelmans, zoon van voormalig assistent-bondscoach Vital Borkelmans.

De wedstrijd tussen Club Brugge en Napoli vond plaats op 26 november 2015. Dat gebeurde zonder publiek, omdat de politie omwille van de terreurdreiging de veiligheid niet kon garanderen.



Toch kwam het na de wedstrijd op de Eiermarkt in Brugge tot een zware vechtpartij. Op camerabeelden was te zien hoe een dertigtal hooligans na de verloren wedstrijd (0-1) zonder aanleiding enkele Italiaanse supporters aanvielen. Hierbij liep de Italiaanse politieman Antonio T. ernstige verwondingen op. Twee andere slachtoffers deelden ook in de klappen.

In totaal zaten elf hooligans een tijdje in voorhechtenis. Na anderhalve maand werd Borkelmans als laatste vrijgelaten. Intussen is het onderzoek afgerond en vraagt het parket om zeventien verdachten naar de correctionele rechtbank te verwijzen.



De hooligans worden vervolgd voor opzettelijke slagen met voorbedachte rade en voor bendevorming. Enkele betrokkenen worden ook verdacht van voetbalgeweld in Lokeren op 15 juli 2015 en in Beringen op 11 november 2012. Tenslotte wordt ook voor enkele feiten van uitgaansgeweld de verwijzing gevraagd.

rv Jelle Borkelmans

Het dossier komt op 15 november voor de raadkamer in Brugge. De verdediging heeft nog de mogelijkheid om bijkomend onderzoek te vragen. Het proces zal in principe pas in het voorjaar van 2018 van start gaan.