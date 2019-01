17 drugsdealers veroordeeld voor handeltje op Tomorrowland. Militair komt er met werkstraf vanaf: “113 xtc-pillen? Voor de vrienden”

03 januari 2019

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft gisteren in totaal 17 mensen veroordeeld in rechtszaken rond het dealen van drugs op het populaire dancefestival Tomorrowland in Boom. Eén persoon werd vrijgesproken.