163 per uur in zone 90 "want vrouw zei dat ik reed als ouwe zak" Deze week in de politierechtbank TVR-SDVO-LSI-JEK

20 april 2018

11u26

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een man uit het Oost-Vlaamse Lierde die met 163 km/u werd geflitst waar hij 90 mocht, omdat zijn vrouw vond dat hij reed “als een ouwe zak.” Een Torhoutenaar (31) die met liefst 3,04 promille alcohol in zijn bloed tegen een paal reed, en vervolgens zijn kapotte wagen naar huis probeerde te duwen. En het opmerkelijke excuus van een jonge brokkenpiloot uit Geraardsbergen: hij werkte niet 24, maar "30 uur per dag". Het trok allemaal deze week onze aandacht in de politierechtbank.

"Je rijdt als een ouwe zak"

"Je rijdt als een ouwe zak". Dat waren de woorden die P. D. uit het Oost-Vlaamse Lierde ertoe dreven om zijn gaspedaal wat harder in te drukken. Zo werd hij geflitst met 163 km/u op de N42 in Zottegem, waar maar 90 is toegestaan. "Mijn vrouw en ik moesten om 10 uur 's morgens in Oostende staan en we dreigden te laat te komen", vertelde de man woensdag in de Oudenaardse politierechtbank. "Toen ze de woorden 'ouwe zak' uitsprak, ben ik over de schreef gegaan. Maar normaal ben ik echt geen snelheidsduivel", benadrukte de man. "Meneer was duidelijk in zijn mannelijkheid geraakt", merkte de procureur hierna op. Politierechter Pieter De Meyer kon daar maar weinig begrip voor opbrengen en legde de beklaagde 600 euro boete en 45 dagen rijverbod op. (TVR)

Stomdronken man wil beschadigde wagen naar huis duwen

Een 31-jarige Torhoutenaar heeft in de Brugse politierechtbank 6 maanden rijverbod gekregen na een ongeval waarbij hij liefst 3,04 promille alcohol in zijn bloed had. J.H. reed op 17 juni vorig jaar rond 2.45 uur tegen een paal nabij het kruispunt van de Ambachtstraat en Oude Gentweg in Torhout. De agenten zagen hem zijn beschadigde wagen wegduwen richting z'n woning en lieten hem halt houden. Ook in januari vorig jaar werd H. al eens veroordeeld voor rijden onder invloed. "Mijn cliënt is beginnen drinken na een breuk met zijn partner. Hij volgde intussen een begeleiding en is van de alcohol af", pleitte zijn advocaat. Naast het uitzitten van een rijverbod moet de man ook zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw afleggen en daarboven een 3.200 euro boete betalen. (SDVO)

Brokkenpiloot: "Ik werkte 30 uur per dag"

De 23-jarige G. D. G. uit Geraardsbergen moest zich in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden nadat hij onder invloed van alcohol een geparkeerd voertuig aanreed en vluchtmisdrijf pleegde. "Ik werkte in die tijd 30 uur per dag", klonk het bijzondere excuus van de man. "Toch wel straf, aangezien er maar 24 uur op een dag zijn", repliceerde de politierechter. Die merkte ook op dat de beklaagde er maar ongeïnteresseerd bij stond. "Het kan je precies maar weinig schelen allemaal." Hij veroordeelde de man tot een geldboete van 3.400 euro en 3 maanden en 23 dagen rijverbod. (TVR)

Automobilist belandt in gracht en drinkt nog twee Cointreaus

Een automobilist die op 15 juli vorig jaar in de Leemputstraat in Desselgem (Waregem) met zijn wagen tegen een betonnen omheining reed en in de gracht belandde, liep voor de politierechtbank in Kortrijk een rijverbod van vijftien dagen en een boete van 960 euro op.

Na het ongeval stapte Tim D. immers in de wagen van een passant en contacteerde zijn vader. Vooraleer naar de plaats van het ongeval terug te keren, dronk hij naar eigen zeggen eerst nog twee Cointreaus. Voor alcoholintoxicatie moest D. zich niet verantwoorden maar de politierechter fronste toch de wenkbrauwen bij het verhaal. De man moest onmiddellijk na het ongeval al vijftien dagen zijn rijbewijs inleveren. Zijn wagen was volledig verloren. (LSI)

Man is Audi kwijt na vierde veroordeling voor dronken rijden

De Brugse politierechter heeft dinsdag een Audi verbeurd verklaard. De 47-jarige eigenaar, een man uit Bredene, werd op 22 juli vorig jaar om 2.15 uur 's nachts tegen gehouden bij een alcoholcontrole in Oostende.

Na een ademtest bleek Sven J. 2,05 promille in z'n bloed te hebben. Voor de veertiger was het niet meer de eerste keer dat hij voor de politierechtbank verscheen. Ook in 2012, 2013 en 2014 werd hij al eens veroordeeld voor krak dezelfde feiten. De politierechter kon dan ook niet lachen met de fratsen van J. en nam hem z'n wagen af. Daarnaast kreeg de Bredenaar 6 maanden rijverbod en 3.200 euro boete. Als hij ooit z'n rijbewijs wil terugkrijgen, moet hij bovendien opnieuw slagen voor z'n theoretisch en praktisch rijexamen. (SDVO)

Vier jaar extra voor negeren rijverbod

De politierechtbank in Tongeren veroordeelde een 33-jarige man uit Gingelom tot een boete van 3.200 euro (helft uitstel) en legde hem vier jaar rijverbod op omdat hij een eerder vervallen tot recht op sturen naast zich neerlegde.

Bij een controle, op 14 september vorig jaar in Riemst, bleek dat de dertiger eerder een rijverbod had opgelopen, maar zich desondanks in het verkeer begaf. Na die vier jaar moet de man de gebruikelijke proeven ondergaan evenals theoretische en praktische examens afleggen. (JEK)