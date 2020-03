160 nieuwe coronagevallen in ons land, teller staat nu op 563 HAA

13 maart 2020

12u12

Bron: Belga 3 Coronavirus De FOD Volksgezondheid heeft het aantal nieuwe coronabesmettingen in ons land De FOD Volksgezondheid heeft het aantal nieuwe coronabesmettingen in ons land bijgesteld naar 160 . Vrijdagmiddag was nog sprake van 153 nieuwe gevallen. De zeven extra gevallen zijn mogelijk bewoners van het rusthuis Ter Kameren in Watermaal-Bosvoorde. De teller staat daarmee op 563 bevestigde coronabesmettingen in België.

In het netwerk van laboratoria werden donderdag meer dan 1.000 stalen getest, waarvan 153 positief bleken op Covid-19. Het gaat om 8 patiënten in Brussel, 61 patiënten in Vlaanderen en 84 patiënten in Wallonië.

Ook zeven bewoners van het rusthuis Ter Kameren in Watermaal-Bosvoorde zijn zeker besmet met het coronavirus. Dat zegt Sven Heyndrickx van Iriscare, de instelling van de Brusselse zorgsector.

Donderdag was er bezorgdheid over een groot aantal mogelijke besmettingen in het Brusselse rusthuis. Van zeven bewoners is nu zeker dat ze het longvirus hebben opgelopen, meldt Heyndrickx. Van zes anderen is het nog wachten op de resultaten. Deze dertien personen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Voor het overige zijn er nog 21 bewoners “verdacht”, maar zij kunnen gewoon in het rusthuis verder opgevolgd worden omdat ze amper symptomen vertonen.

Nieuwe cijfers

De FOD Volksgezondheid heeft vrijdagnamiddag het aantal nieuwe besmettingen bijgesteld van 153 naar 160, maar kan niet bevestigen dat de zeven nieuwe gevallen de rusthuisbewoners zijn. “We hebben geen informatie over de woonplaats van de laatste zeven personen”, klinkt het op de website van de overheidsdienst.

Zeker is wel dat het aantal nieuwe besmettingen bijna verdubbeld is tegenover gisteren, toen maakte de FOD melding van 85 nieuwe coronagevallen.

Volgens Steven Van Gucht en Emmanuel André van het Wetenschappelijk Comité voor het coronavirus kan de nieuwe stijging vergeleken worden met de exponentiële stijging die in het begin werd vastgesteld in Italië. “Maar met deze nieuwe maatregelen moeten we dat drastisch afremmen. Het kan een begin zijn van een exponentiële stijging, maar we grijpen snel in”, zeiden de wetenschappers op een persconferentie.

“Maatregelen zijn correct, duidelijk en efficiënt”

De experts verduidelijken dat de nieuwe maatregelen niet meteen zullen betekenen dat er een stilstand komt in de stijging van het aantal besmettingen. Het effect ervan zullen we later voelen. "In de komende dagen zullen de cijfers nog stijgen. Dat is heel waarschijnlijk. Wat we nu doen, zal pas effect hebben binnen één tot twee weken", zegt André.

De genomen maatregelen zijn volgens de experten correct, duidelijk en efficiënt. "We zijn allemaal akkoord dat de genomen maatregelen een duidelijk doel hebben: de dokters en het verzorgend personeel helpen in het bestrijden van het virus", aldus Van Gucht. “Ik vind dit een heel mooi voorbeeld van de politiek die naar de wetenschap luistert. Dit kan een heel mooi voorbeeld zijn voor andere domeinen.”

Volg alle recente ontwikkelingen over het coronavirus in deze liveblog.

