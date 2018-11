16 procent van 65-plussers buist voor rijtest Stéphanie Romans

22 november 2018

05u06 0 16 procent van de 65-plussers die een rijvaardigheidstest moeten afleggen, krijgt een negatieve beoordeling. Experts verwachten een 'grijze golf' op de weg: "Zelfs ouderen van 88 die alleen rond de kerktoren rijden, beseffen vaak niet dat het ooit ophoudt."

Vorig jaar moesten 1.853 oudere bestuurders een rijvaardigheidstest afleggen. Sommigen werden doorverwezen door de rechter na een verkeersovertreding, anderen door de huisarts, nog anderen kwamen vrijwillig. 294 van hen moesten na de test hun rijbewijs inleveren. Drie jaar eerder, in 2014, waren dat er nog maar 126. Toen schommelde het percentage gebuisde senioren tussen de 7 en 8 procent. De stijging van het aantal afgekeurde senioren zal zich de komende jaren doorzetten, voorspelt geriater Mark Lutin. "Er staat ons nog een golf van ouderen die gaan autorijden te wachten", zegt hij. "Tegen 2030 verwachten we een verdubbeling bij de mannelijke 65-plussers, en zelfs een viervoudiging bij de vrouwelijke senioren."

"De testen zijn alvast niet strenger geworden", zegt verkeersveiligheidsinstituut VIAS. "We merken vooral een grotere bewustwording bij huisartsen, waardoor ze een betere afweging maken in hun doorverwijzingen. Daardoor komen tegenwoordig vooral de 'moeilijkere' gevallen bij ons terecht, van wie je moet zeggen dat ze niet meer verantwoord achter het stuur mogen kruipen. Dan is het logisch dat er meer mensen buizen."

"De gemiddelde oudere is overigens wél een goede bestuurder", zegt geriater Lutin. "Ze hebben al veel ervaring en worden voorzichtiger: ze rijden trager of alleen op bekende wegen. Vooral mensen met cognitieve achteruitgang, zoals dementie, vertonen dat compensatiegedrag niet."

Een verplichte evaluatie enkel op basis van leeftijd is volgens Lutin een slecht idee: "Dan zouden we veel mensen over de vloer krijgen die eigenlijk nog perfect kunnen rijden."

Volgens dokter Lutin zit het probleem bij ouderen hem vooral in het inschatten van gevaar en in de spiegel kijken. Lees het hele verhaal in HLN+, exclusief voor abonnees.

Gezocht: chauffeurs op (hoge) leeftijd

Bijna 300 senioren moesten vorig jaar hun rijbewijs inleveren na een rijvaardigheidstest. Het Laatste Nieuws wil graag de senioren leren kennen bij wie het rijden wél nog vlot gaat. Bent u vijfentachtig jaar of ouder en bent u nog regelmatig achter het stuur van uw wagen te vinden? Bent u de negentig al voorbij en trotseert u nog regelmatig het verkeer? Bent u misschien wel de oudste chauffeur van Vlaanderen of kent u zo’n krasse, hoogbejaarde bestuurder in uw omgeving? Stuur dan een mailtje naar Sabine.vermeiren@persgroep.be.